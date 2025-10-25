Palumbo: "So che devo dare di più. Contro il Monza sarà importantissima" ​​

Giulio Siino 25/10/2025 22:51

Antonio Palumbo nel post partita di Catanzaro – Palermo. Il fantasista rosanero ha commentato la prima sconfitta in Serie B per 1 – 0.

“E’ stata una partita difficile, loro ci aspettavano bassi – afferma -. Dovevamo stare più tranquilli ma abbiamo preso gol allo scadere del primo tempo. Bisognava fare di più dall’inizio, mi metto io in primis a sapere che devo fare di più“.

Contro il Monza sarà una partita importantissima – conclude -, abbiamo fatto un bel percorso fino ad adesso. Continuiamo a lavorare, come ho detto prima bisogna dare di più”.



