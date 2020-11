Parma e Cosenza si sfidano allo stadio “Ennio Tardini” nel quarto turno della Coppa Italia: in palio c’è l’accesso agli ottavi di finale e la sfida contro la Lazio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 14.30 di mercoledì 25 novembre e la partita sarà trasmessa in chiaro dalla Rai (che detiene anche quest’anno i diritti in esclusiva della competizione): la partita sarà visibile in chiaro in diretta tv su Raisport (canali 57 e 58 del digitale terrestre).





La diretta streaming sarà disponibile invece sul sito internet di Raisport (www.raisport.rai.it) e sul servizio Raiplay, da sito (www.raiplay.it) e app dedicata.

