Dejan Kulusevski ha subito un infortunio nell’ultima giocata dal Parma contro l’Udinese. Il giocatore ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro.

Le condizioni dello svedese non sono gravi ma è in dubbio per la prossima sfida, contro il Cagliari. Il Parma non vuole rischiare di perderlo per un lungo periodo e potrebbe non giocare, così poi da riaverlo nella successiva gara con la Lazio.

