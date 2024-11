Paulo Dybala compie 31 anni: tanti auguri al Picciriddu rosanero

Oggi Paulo Dybala festeggia il suo compleanno. L’indimenticato Picciriddu rosanero compie 31 anni e il Palermo non ha perso occasione per fargli gli auguri con una storia Instagram, ricordando il suo legame speciale con la città e i tifosi. Un gesto semplice ma significativo, che sottolinea quanto il nome di Dybala sia ancora sinonimo di orgoglio.

Arrivato in Sicilia nell’estate del 2012, Dybala ha conquistato il cuore dei tifosi rosanero grazie al suo talento cristallino e alla sua capacità di risolvere le partite con giocate straordinarie. Il Palermo, allora il presidente era Maurizio Zamparini, aveva creduto nel giovanissimo attaccante argentino, e i risultati non si fecero attendere. In tre stagioni con la maglia rosanero, Dybala ha lasciato un segno indelebile, diventando uno dei protagonisti assoluti della squadra.

La stagione 2014/15, in particolare, è stata quella della definitiva esplosione di Dybala. Con 13 gol e numerosi assist in Serie A, formando un tandem spettacolare con Franco Vázquez, ha messo in mostra tutto il suo potenziale, attirando l’interesse dei top club europei. Ma, per i tifosi rosanero, Dybala non era solo un giocatore straordinario: rappresentava una connessione speciale con la squadra e la città, un campione che, con il suo sorriso e la sua umiltà, incarnava i valori di Palermo.





Gli auguri del Palermo di oggi non sono solo un tributo a uno dei grandi talenti passati dal “Barbera”, ma anche un segnale di quanto la storia di Dybala sia legata alla squadra. Anche ora che l’argentino è una stella internazionale, il ricordo dei suoi anni in rosanero continua a essere vivo, così come l’orgoglio di averlo visto crescere e affermarsi con la maglia del Palermo.

