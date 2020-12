Emanuele Pecorino si sta prendendo il Catania sulle spalle. L’attaccante, nonostante la giovane età (classe 2001), è già un punto fermo per Raffaele e nel mese di novembre ha anche trovato una certa continuità di prestazioni e gol (3 in campionato). In un’intervista concessa a Giovanni Finocchiaro per La Gazzetta dello Sport, ha anche parlato della rete più importante che ha segnato, quella nel derby col Palermo.

“Segnare nel derby di Sicilia mi ha fatto ballare di gioia – afferma – . La rete di domenica (contro l’Avellino, ndr.) è stata utilissima per chiudere il match. Sono orgoglioso, non trovo altre parole perché ogni volta che metto piede in campo con la maglia rossazzurra avverto un orgoglio infinito“.





Pecorino, nella scorsa stagione, ha giocato nella Primavera del Milan: 15 gare e 9 gol. Il talento, però, è ritornato a Catania. “È stato un percorso favoloso – dice – ma sono contento di essere tornato nella mia città. Mi sono anche allenato con la prima squadra, nelle partitelle di metà settimana. Ho conosciuto Ibrahimovic. Un fuoriclasse, non vuole perdere neanche il giovedì. Una volta ha vinto la mia squadra e si è arrabbiato di brutto”.

Sul futuro e sul ballottaggio con Sarao, dice: “A me interessa che il Catania continui a scalare la classifica. Poi so che potrebbe esserci spazio per tutti. Penso al match di mercoledì col Bisceglie, poi metteremo nel mirino la Cavese. Due gare interne delicatissime e importanti per noi”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, CON LA VITERBESE ULTIMO RECUPERO

GDS – “I CINQUE FEDELISSIMI DEL PALERMO”

PALERMO, SPERANZE E RIMPIANTI