“Cinque partite da giocare da domani (mercoledì 2 dicembre) fino a Natale. Il Palermo si prepara alla volata di Natale e la prima sfida è contro la Viterbese, l’ultimo recupero”. Valerio Tripi, sulle pagine di Repubblica, analizza il calendario dei rosa di dicembre; alla fine di questo mini-ciclo, gli uomini di Boscaglia sperano di stare nelle parti alte della classifica.

In caso di vittoria con la Viterbese, il Palermo raggiungerà il sesto posto a pari punti con Juve Stabia e Foggia, in attesa del risultato del Catania impegnato in un altro recupero contro il Bisceglie. I rosa, quindi, potrebbero andare a giocare un vero e proprio scontro diretto domenica contro i rossoneri.





Dopo la partita di Foggia, il Palermo tornerà in casa per ospitare la Casertana, il 13 dicembre alle 15. Poi toccherà alla Vibonese, in Calabria, e per i rosa saranno le prove generali prima del big match contro il Bari, in programma il 23 dicembre.

Cinque gare, quindi, a dicembre per il Palermo, che poi potrà tirare il fiato e programmare il 2021 anche in ottica mercato. Questo ciclo di gare dirà molto sulla forza dei rosa, ci sono avversari molto tosti all’orizzonte.

