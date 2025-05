Peda: “A Palermo ho giocato poco, qui è diverso”

Patrick Peda, difensore della Juve Stabia ex Palermo, è intervenuto in conferenza stampa proprio al termine del match vinto contro i rosa e che ha permesso alle ‘vespe’ di raggiungere la semifinale playoff. Il centrale ha voluto sottolineare quanto si trovi a suo agio nella piazza di Castellammare.

“A Palermo ho giocato poco, qui è diverso. Con Pagliuca è un piacere, conosce tanto di gioco. Si può crescere sempre, l’allenatore mi ha sempre dato fiducia. Quello è ciò che mi mancava, adesso sono un calciatore titolare”, ha commentato.

“Qui sto da Dio – continua -. Il mister mi prepara durante gli allenamenti, anche come braccetto destro. Giocare con calciatori bravissimi che hanno la forza, non è facile. E’ un bel gruppo e la cosa importante è che gioco”.





“Sono stato allo Stadio Barbera, più grande sì, ma qui si sentono i tifosi, le persone che ci spingono. Pagliuca era felice, come tutti noi. Eravamo felici e lui con noi. Non abbiamo molto tempo per parlare, domani già si lavora”.

