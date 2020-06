Parla Alberto Pelagotti. Il portiere del Palermo è stato intervistato da Il Giornale di Sicilia e ha parlato della promozione in Serie C, con uno sguardo anche al futuro e un avvertimento per il prossimo anno.

“L’obiettivo è tornare al più presto nell’élite del calcio, ma sappiamo che è un’impresa autentica – afferma Pelagotti -. La storia recente ci ha insegnato che sarà più difficile la promozione dalla C alla B rispetto a quella dalla B alla A. Non dimentichiamolo mai, non bisogna deprimersi al primo pareggio. La Serie C è un campionato lungo e difficile”.







“Guardate il Bari – aggiunge il portiere -. Ha costruito una grande squadra con gente di categoria ma ha trovato sulla propria strada la Reggina”. Alla domanda sul suo futuro, il numero 1 rosa risponde con il suo sogno: “Il mio obiettivo è arrivare con il Palermo in Serie A”.

