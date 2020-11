Maurizio Pellegrino, direttore dell’area sportiva del Catania, è stato intervistato nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’, su Telecolor, e ha parlato dell’atteso derby col Palermo, in programma il 9 novembre.

“Sapere che lunedì c’è Palermo – Catania mi mette emozione e carica incredibile – afferma – . È il derby, per chi è attaccato a questi colori sa di cosa parliamo. Il derby è tornato e deve essere un orgoglio per tutti. Rispetto a Bari dovremo fare una partita diversa, guai a pensare ad un Palermo in difficoltà. Anzi spero che tutta la rosa del Palermo sia a disposizione. Lo dico con estrema sincerità”.





“Siamo due grandi città con un orgoglio siciliano – continua – . Forza Catania, forza Palermo, che vinca il migliore pur conservando il grande campanilismo”.

Il dirigente fa il punto della situazione sul progetto del Catania, in attesa dell’avvento di Tacopina: “Si guarda all’obiettivo di fare un buon campionato e cercare di renderlo importante anche con un piazzamento utile in griglia play off. Speriamo di avere più giocatori possibili a disposizione. Il calendario è pesante, serve pazienza e la lucidità necessaria per costruirsi questo campionato e affrontarlo nel miglior modo”.

