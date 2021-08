MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Perinetti – Varela: parte seconda. Il calciatore uruguaiano torna in Italia e lo fa con il Siena (appena ripescato in Serie C): a convincerlo è stato proprio il ds Giorgio Perinetti, che nel 2013 lo aveva avuto al Palermo e oggi lo ha presentato nel corso di un evento organizzato dal club con il patrocinio del Comune di Montecatini.

Decisiva la sua voglia di tornare in Italia dopo tre anni in Uruguay: in un primo momento Varela sembrava essere vicino al Taranto, ma Perinetti, conoscenza di vecchia data, è riuscito a strappare il sì del calciatore per portarlo in Toscana. Varela ha firmato un contratto biennale

IL COMUNICATO

Ignacio Lores Varela detto Nacho, uruguaiano classe 1991, già in Italia nel 2011 al Palermo. Il calciatore, che ha indossato le maglie di Bari, Vicenza, Varese, Pisa ed Ascoli per poi approdare nel 2018 al Penarol, serie A uruguaiana (35 gare con 4 gol e 5 assist, compresa la Coppa Sudamericana e la Libertadores), nel 2020 ha giocato 10 partite con i Wanderers ed è quindi passato al Nacional con cui ha vinto il campionato.

Reduce da cinque presenze tra Apertura e Libertadores nel 2021, Varela è giunto nel ritiro del Siena con un volo diretto da Montevideo ed ha firmato un contratto biennale: “Sono felicissimo di essere di nuovo in Italia ed in modo particolare nella storica Robur, società che conosco sin dai suoi campionati in serie A e che può vantare un grande direttore sportivo come Giorgio Perinetti”, ha esordito il primo ingaggio ufficiale del Siena dopo il ripescaggio in serie C.

“Sono carico – ha sottolineato ancora Varela – e mi sono già messo a disposizione di mister Alberto Gilardino. Per me è un onore essere allenato da un campione del mondo e da un grande bomber. Darò il massimo per questi colori e per i miei nuovi tifosi. Ho una voglia immensa di iniziare questa avventura e di fare tanti gol con l’obiettivo di essere utile per i miei nuovi compagni di squadra e per i sogni della società”.