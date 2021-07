MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Prima amichevole di peso per il Pisa: la formazione toscana ospita la Cremonese allo Stadio “Marinoni” di Rovetta. Ma dove sarà possibile seguire la partita in tv? Sarà disponibile la diretta streaming?

La partita è in programma sabato 24 luglio alle ore 17.00 (NON alle 17.30 come indicato in grafica) e sarà visibile in diretta streaming: a trasmettere il match sarà il canale ufficiale Twitch del Pisa (QUI il link).

Sabato 24 luglio ore 17 – Pisa v @USCremonese

Live sul nostro canale Twitch⚫️🔵https://t.co/yfYoy9OBkS pic.twitter.com/T4NhEXuQuO — Pisa Sporting Club (@PisaSC) July 23, 2021

