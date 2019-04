Il Palermo torna a vincere. Gli uomini di Scurto espugnano il campo del Cagliari grazie al gol di Gambino e a una partita di sacrificio, non spettacolare ma molto concreta. I rosa sono anche stati fortunati, con i padroni di casa che hanno colpito un palo e sbagliato un rigore. I tre punti mancavano al Palermo da un girone intero e, in attesa delle partite delle altre, Rizzo e compagni sono in zona tranquillità.

ORE 12.47 – FINISCE LA PARTITA.

45′ s.t. – Tre minuti di recupero.

44′ s.t. – Il Cagliari continua ad attaccare, finale infuocato con i rosa chiusi dentro l’area di rigore.

43′ s.t. – Cambio nei rosa: fuori Lucera, dentro Ruggiero.

41′ s.t. – VERDE SBAGLIA IL RIGORE. Il numero 9 del Cagliari spara alto.

40′ s.t. – Rigore per il Cagliari. Fallo di mano di Santoro in scivolata.

37′ s.t. – Il Palermo sta soffrendo in questa fase. Sarà un finale di passione per i rosa.

34′ s.t. – Palo del Cagliari. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Doratiotto colpisce di testa ma la palla prende il montante con Avogadri fermo.

33′ s.t. – Altra grande parata di Avogadri, questa volta su Lombardi. Kouadio crossa dalla destra e il numero 10, tutto solo, stacca al centro dell’area ma il portiere rosa respinge in angolo.

31′ s.t. – Il Cagliari ci sta mettendo un po’ per recuperare dal contraccolpo del gol subito. Bene gli uomini di Scurto in questa fase, che ora possono anche usare il contropiede.

29′ s.t. – Cambio nel Cagliari: fuori Lella, dentro Contini.

29′ s.t. – Ammonito Porru per fallo su Birligea.

24′ s.t. – GOL DI GAMBINO. Grande azione dei nuovi entrati rosanero: Lucera serve Mendola che crossa forte dalla sinistra per il taglio del numero 20, il suo inserimento è perfetto e non deve fare altro che spingere la palla in porta.

21′ s.t. – Cambio nel Palermo: esce Cannavò, dentro Gambino. Brutta partita del gioiellino rosanero.

20′ s.t. – Dopo un buon avvio, gli uomini di Scurto si sono un po’ spenti. Questa fase sembra più simile allo spartito del primo tempo.

14′ s.t. – Bella parata di Avogadri su Doratiotto. L’attaccante del Cagliari approfitta di una respinta corta della difesa rosa e calcia di destro; il portiere si allunga e respinge bene.

9′ s.t. – Scurto ha cambiato la squadra e i rosa sono più “dentro” la partita, più coraggiosi.

4′ s.t. – Bene il Palermo in questo avvio. Santoro prova l’iniziativa al limite, palla deviata in angolo. I rosa si sono sistemati con il 4-4-2.

ORE 11.59 – INIZIA IL SECONDO TEMPO. Il Palermo attacca dalla destra verso sinistra. Cambi per i rosa: escono Costantino e Sicuro, entrano Mendola e Lucera.

ORE 11.57 – Squadre in campo pronte per il secondo tempo.

ORE 11.45 – FINISCE IL PRIMO TEMPO. I primi 45 minuti hanno mantenuto lo stesso spartito: il Cagliari ha tenuto palla, il Palermo si è difeso provando a rubare palla con il pressing alto. Poche occasioni da entrambe le parti.

43′ p.t. – Boccia colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, palla alta sopra la traversa.

37′ p.t. – Buona iniziativa di Santoro, che salta un centrocampista del Cagliari e calcia di sinistro. Daga blocca in tuffo. I rosa hanno bisogno di qualcuno che si prenda responsabilità, bene il numero 10.

33′ p.t. – Che occasione per il Cagliari. Grande giocata di Ladinetti che stoppa un pallone difficile e crossa per Verde; il numero 9 non riesce a colpire, poi la palla finisce a Doratiotto ma il suo tiro viene respinto dalla difesa rosa.

25′ p.t. – Gli uomini di Scurto si stanno difendendo bene ma hanno difficoltà a costruire l’azione. Gli attaccanti hanno toccato pochissimi palloni.

18′ p.t. – Il pallone è sempre del Cagliari ma il Palermo aspetta senza soffrire troppo.

13′ p.t. – Primo tentativo del Palermo. I rosa recuperano palla grazie al pressing alto, Santoro serve Cannavò che si libera al limite dell’area ma tira strozzando troppo il pallone.

9′ p.t. – È il Cagliari a fare la partita. I rosa provano a pressare alto ma i padroni di casa girano bene il pallone.

5′ p.t. – Occasione per Lombardi. Il numero 10 del Cagliari recupera palla sulla fascia sinistra e si invola verso la porta; il suo tiro, però, è debole e Avogadri blocca.

3′ p.t. – Il Palermo, come al solito, riesce a interpretare più sistemi di gioco anche con gli stessi uomini. In questo avvio i rosa sono schierati da Scurto con un 3-5-2.

1′ p.t. – Il Cagliari rischia subito il pasticcio. I rosa lanciano in avanti dopo il calcio d’inizio, Carboni prova a servire Daga di testa ma c’è un malinteso tra i due e il portiere si deve impegnare per recuperare il pallone.

ORE 11.00 – INIZIA LA PARTITA. I rosa attaccano dalla sinistra verso destra.

ORE 10.58 – Si osserve un minuto di silenzio per ricordare le vittime del terremoto in Abruzzo a 10 anni dalla tragedia.

ORE 10.56 – Le squadre stanno entrando in campo. Palermo in completo bianco con striscia rosanero, Cagliari in rossoblù.

Il Palermo non vuole mollare. Gli uomini di Scurto sono piombati al penultimo posto in classifica e vogliono risalire la china nonostante la vittoria non arrivi da una vita. L’avversario di giornata è il Cagliari che occupa l’ottavo posto in Primavera 1.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle ore 11):

CAGLIARI (4-3-1-2): 1 Daga, 2 Kouadio, 3 Porru, 4 Carboni, 5 Ladinetti, 6 Boccia, 7 Marigosu, 8 Lella, 9 Verde, 10 Lombardi, 11 Doratiotto (cap.).

A disposizione: 12 Cabras, 13 Albini, 14 Perussutti, 15 Cadili, 16 Kanyamuna, 17 Cannas, 18 Contini, 19 Iovu, 20 Desogus, 21 Manca.

Allenatore: Massimiliano Canzi.

PALERMO (4-3-3): 1 Avogadri, 2 Petrucci, 3 Gallo, 4 De Marino, 5 Fradella, 6 Costantino, 7 Sicuro, 8 Rizzo (cap.), 9 Birligea, 10 Santoro, 11 Cannavò.

A disposizione: 12 Al Tumi, 13 Correnti, 14 Leonardi, 15 Angileri, 16 Mendola, 17 Ruggiero, 18 Montaperto, 19 Lucera, 20 Gambino.

Allenatore: Giuseppe Scurto.

ARBITRO: Ilario Guida (Salerno).

Assistenti: Alex Cavallina (Parma) – Vittorio Pappalardo (Parma).