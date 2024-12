Primavera, il Palermo vola: sei gol al Bari

Il Palermo Primavera vince ancora fuori casa. I rosanero ottengono la seconda vittoria consecutiva in trasferta. I rosanero si confermano con questa vittoria la squadra con più punti realizzati in trasferta ben 15. Oggi una bella vittoria sul campo del Bari per 1- 6. Al momento con questa vittoria i rosa salgono in terza posizione, distanziando il Pisa che ha perso la sfida contro la capolista Frosinone.

Partita dominata fin dal primo minuto. Dopo cinque minuti vantaggio dei rosanero con Di Mitri. Subito dopo arriva il pari del Bari con Palumbo. Nel secondo tempo si scatena il Palermo, segnando ben cinque gol. D’acquisto realizza una doppietta. Di Mitri in splendida forma che mette a segno altri due gol, realizzando cosi una tripletta.

Nella prossima sfida, in programma nel 2025, il Palermo Primavera giocherà in casa contro il Perugia, che attualmente si trova in decima posizione.





