Procuratori e ‘consiglieri’: chi lavora con il Palermo e quanto ‘costano’

Il mestiere del direttore sportivo è profondamente cambiato negli ultimi anni. Il dirigente che vede cento partite a settimana e viaggia in giro per il mondo per ‘scovare’ calciatori sta scomparendo per fare spazio a una figura più di raccordo tra società e area tecnica. I metadati stanno pian piano sostituendo la ricerca empirica, gli algoritmi sono sempre più protagonisti.

Una pratica largamente utilizzata dai direttori e dalle società in generale è quella di fare riferimento a uno o più procuratori per costruire le squadre. La stragrande maggioranza dei d.s. lavora così, i ‘contatti giusti’ la fanno da padrone. Il Napoli e la Fiorentina, ad esempio, lavorano tanto con Mario Giuffredi, Milan e Inter con Giuseppe Riso.

Il ‘costo’ per il Palermo

Anche il Palermo è inserito in questo ‘nuovo’ contesto, basato su dati e contatti. Non è un mistero che i rosanero abbiano lavorato nel recente passato con Sandro Stemperini, agente di Ranocchia e Brunori (attualmente in organico), ma anche di Luperini e Langella, per citare due ex recenti. Nella stagione 2023/24, i compensi per intermediari e procuratori sportivi sono stati di 638mila euro (dati ufficiali estrapolati dall’ultimo bilancio).





Tornando indietro negli anni, noti erano i ‘consigli’ di Davor Curkovic e dei fratelli Lemic a Maurizio Zamparini: solo per la mediazione del trasferimento di Balogh dal Debrecen, il Palermo sborsò 2,8 milioni di euro. L’ex patron rosanero fu duramente criticato per queste sue collaborazioni che non portarono risultati.

I procuratori che ‘lavorano’ col Palermo

La Italian Managers di Augusto Carpeggiani è l’agenzia sportiva che conta più giocatori in maglia rosanero: Pietro Ceccaroni, Francesco Di Mariano e Alessio Buttaro. Michelangelo Minieri, con la sua MM-Management, è il procuratore di due calciatori del Palermo: Dimitrios Nikolaou e Jacopo Segre.

A quota due c’è anche l’agenzia Kemari, che cura i diritti di Alexis Blin e Jeremy Le Douaron. Sandro Stemperini, come scritto sopra, è il procuratore di Matteo Brunori e Filippo Ranocchia, ma in passato ha portato a Palermo diversi calciatori. Fabrizio Ferrari è l’agente di Claudio Gomes e Salim Diakité.

Bisogna citare anche Paolo Busardò, che cura i diritti di un giocatore rosanero (Niccolò Pierozzi) e Alessio Dionisi ma ha ottimi rapporti con la società. Questi sono i principali procuratori che lavorano col Palermo, ma le società spesso si appoggiano agli agenti come intermediari per alcune trattative e in questo caso acquistano ancora più influenza in sede di costruzione di una squadra.

Procuratore e intermediario, l’influenza di Busardò

Busardò, ad esempio, è uno dei procuratori più influenti. Non solo cura i diritti di Pierozzi e Dionisi, ma è stato coinvolto come intermediario nelle trattative che hanno portato in rosanero Henry, Appuah e Le Douaron. Preferisce agire dietro le quinte, lontano dai riflettori, ma è un nome centrale del calciomercato da oltre un decennio.

È uno dei procuratori di punta della CAA Base Ltd, una delle agenzie sportive più importanti, con più 600 calciatori. In scuderia ci sono talenti del calibro di Palmer (ex City, oggi al Chelsea), Maddison del Tottenham e Bremer della Juventus. Ha costruito solidi rapporti con club italiani come Atalanta, Sampdoria, Genoa e, più recentemente, Inter e Roma.

Tra gli affari più noti figurano il trasferimento di Robin Gosens all’Inter e la mediazione per Milan Skriniar verso il Psg. Nel solo mercato estivo 2023 ha chiuso ben 45 operazioni. Con un’agenda fitta e contatti che spaziano dall’Europa all’Asia, Busardò è il punto di riferimento per calciatori, club e allenatori, tra cui spicca anche Carlo Ancelotti.

