Recanatese, solo 3 vittorie in Serie D: esonerato Giacomo Filippi

Giacomo Filippi non è più l’allenatore della Recanatese: l’ex tecnico del Palermo è stato esonerato dal club marchigiano a seguito di un avvio di stagione pessimo in Serie D.

La Recanatese non ha ben approcciato il campionato di Serie D: dopo la retrocessione tramite playout della passata stagione i giallorossi sono tutt’altro che favoriti per il ritorno in Lega Pro.

IL COMUNICATO





“L’U.S. Recanatese comunica di avere sollevato dall’incarico l’allenatore Giacomo Filippi. Da domani la squadra verrà affidata momentaneamente al tecnico della Juniores Nazionale Lorenzo Bilo’. La società ringrazia Filippi per il lavoro svolto”.