Reggiana – Palermo, ‘invasione rosanero’: 1.976 biglietti venduti nel settore ospiti

Il settore ospiti del Mapei Stadium si tingerà di rosanero per la sfida Reggiana – Palermo. Sono 1.976 i tifosi siciliani che hanno acquistato il biglietto per sostenere la squadra di Alessio Dionisi.

Un dato che testimonia la straordinaria passione dei sostenitori palermitani, pronti a macinare chilometri pur di far sentire il loro calore alla squadra, anche in una trasferta impegnativa come quella contro la formazione emiliana. Il totale degli spettatori previsti supera le 9.800 presenze, includendo i 6.867 abbonati della Reggiana.

L’entusiasmo ritrovato della piazza rosanero è alimentato dalle due vittorie consecutive in campionato, che hanno riacceso la fiducia nei confronti della squadra. Dopo un girone d’andata deludente, il Palermo sembra aver trovato la giusta quadratura, e i suoi tifosi, da sempre vicini alla squadra, stanno rispondendo presente con un entusiasmo contagioso. Non è la prima volta che i supporter palermitani si distinguono per partecipazione: il seguito in trasferta è una costante, rappresentando un valore aggiunto sia per il morale della squadra sia per l’immagine del club.





Quasi duemila voci pronte a intonare cori e a colorare il settore ospiti con bandiere e striscioni. Il Palermo cercherà di allungare la sua striscia positiva e di conquistare la terza vittoria consecutiva, obiettivo che consoliderebbe la risalita in classifica.

