Come vedere Reggiana – Palermo su LaB Channel: info e prezzi

Gli appassionati di calcio possono ora seguire la Serie B su una nuova piattaforma: LaB Channel, disponibile su Prime Video. Il canale trasmetterà tutte le partite del campionato cadetto, offrendo agli utenti un’alternativa di qualità a Dazn, finora la principale piattaforma dedicata alla competizione.

L’accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo significativo nell’espansione dell’offerta sportiva di Prime Video, che mira a consolidarsi come punto di riferimento per contenuti premium. Con questa iniziativa, Prime Video amplia la copertura di eventi sportivi live, rispondendo alla crescente richiesta di esperienze di visione più accessibili e coinvolgenti per i tifosi.

INFO REGGIANA – PALERMO SU LAB CHANNEL

La partita, oltre che su Dazn, si potrà seguire su LaB Channel, il canale della Serie B visibile su Amazon Prime Video.





Come abbonarsi a LaBChannel? Gli abbonati a Prime Video possono attivare un’offerta speciale per un nuovo canale a 4,99 euro per i primi tre mesi, con un costo successivo di 9,99 euro. I non iscritti pagheranno subito la tariffa piena. Per abbonarsi, basta accedere alla sezione “Iscrizioni” sulla homepage di Prime Video, selezionare il canale desiderato e cliccare su “Iscriviti subito”, completando poi il pagamento con i dati richiesti.