Reggina – Licata in tv e streaming: c’è la diretta gratis, quando e dove vederla, link / Serie D

La Reggina affronta il Licata per la 7a giornata del girone I di Serie D. Calcio d’inizio alle ore 15 di oggi, domenica 20 ottobre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

REGGINA – LICATA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

Tutte le partite casalinghe della Reggina sono visibili in streaming grazie alla trasmissione del sito ufficiale. La singola gara è acquistabile al prezzo di 8,50 euro, mentre è disponibile l’abbonamento annuale al prezzo di 100 euro (accesso a tutte le partite in casa della Reggina per la stagione 2024/25).

COME VEDERE LA PARTITA SU UN TELEVISORE

Per vedere lo streaming su una tv serve una smart tv connessa a internet oppure una console supportata. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.