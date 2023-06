MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“La società non ha considerato e non lo farà adesso, la possibilità di un eventuale rinnovo anche per un solo anno. Esperienza finita“. Lo scrive il quotidiano di Reggio Calabria CityNow, che si riferisce ai due giocatori della Reggina, Thiago Cionek e Jeremy Menez.

I due arrivati nel 2020 non rientrerebbero nel progetto del club amaranto: dopo tre stagioni, infatti, il loro contratto è in scadenza ed è escluso il rinnovo.

Cionek ha 37 anni ed è un ex Palermo (dal 2016 al 2018.): trentuno le presenze nell’ultima stagione, più una nei playoff. Menez, invece, ha totalizzato 33 presenze nell’ultimo anno, realizzando 5 reti e 3 assist a 36 anni.

