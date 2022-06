MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Esodo rosa a Padova, in tremila fuori casa per tifare Palermo”. Questo il titolo principale della pagina sportiva di Repubblica Palermo, che approfondisce il gemellaggio pluri-decennale tra le due tifoserie e ovviamente i preparativi per la maxi trasferta del popolo rosanero allo stadio Euganeo.

Andrea Murgia sottolinea i numeri della trasferta di massa: “Saranno almeno tremila i sostenitori che riempiranno totalmente il settore ospiti. Ma è probabile che ce ne sia qualcuno in più nel resto dell’impianto (per esempio i residenti in Veneto). In ogni caso, non sarebbe un problema per l’ordine pubblico: Palermo e Padova si giocano tanto in campo ma le tifoserie sono gemellate e sugli spalti si preannuncia una grande atmosfera”. Una sfida che anche per il Padova rappresenta un record storico: con gli attuali 11.483 posti sold-out, bisogna tornare al 2011 per un dato superiore (quando contro il Novara a Padova furono in oltre 21 mila).

LEGGI ANCHE

FOSCHI: “PALERMO É QUALCOSA DI PIU’, PUNTO SU BALDINI”

KRAJA: “PALERMO, IL PADOVA SI BATTE COSÌ…”

PADOVA – PALERMO, GIANLUCA DI MARZIO IN TELECRONACA

“BALDINI, IL PALERMO È IL TUO CAPOLAVORO”