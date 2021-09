MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Con il Covid le società sportive stanno vivendo un periodo di crisi. Come riportato da Repubblica, in Sicilia nel 2017 si registravano 4.303 club sportivi affiliati alle 45 federazioni riconosciute dal Coni, mentre oggi il numero ammonta a 2.712.

Mentre sport di squadra come basket (su tutti) e pallavolo hanno avuto un netto calo, sport individuali come il tennis hanno invece registrato un incremento, probabilmente legato al fatto che durante il periodo delle restrizioni, sport come tennis e padel potevano essere praticati a differenza del calcio e degli altri sport di gruppo.