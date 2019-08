“Le due Messina e il Chievo del sud”. Questo il titolo dell’edizione odierna della Repubblica, dove Valerio Tripi fa il punto sul girone in cui il Palermo giocherà.

Sono 16 i derby che il Palermo dovrà affrontare ma anche squadre come il San Tommaso, conosciuta anche come la “Chievo del sud” essendo un quartiere di Avellino, questa squadra nacque nel 1978 con l’intento nobile di tenere “occupati” i ragazzi del quartiere e allontanarli dalla vita di strada.

Tra i derby che il Palermo giocherà, sono da segnalare certamente le partite contro l’FC Messina e l’Acr Messina, squadre che convivono nella stessa città da diversi anni e che concorrono per la concessione dello stadio. Tra tutte le squadre siciliane che incontreranno i rosanero, i match contro le due squadre messinesi saranno quelli più sentiti, considerando anche che Palermo e Messina sono le due città con maggiori abitanti in Sicilia.

Anche l’Acireale incontrerà il Palermo e tenterà di dargli filo da torcere. Squadra dalla giovane storia ma che al tempo stesso nel campionato di Serie D rappresenta a tutti gli effetti una formazione ostica da affrontare, sia in casa che fuori.

Impossibile non citare anche il Licata, formazione in cui ebbe luogo la prima Zemanlandia, autrice di una scalata clamorosa che la portò al nono posto in classifica in Serie B nel 1989. Quel Licata che diede spettacolo con Zangara in porta e il suo vice Massimo Taibi finito anche al Manchester United, Maurizio Schillaci cugino del più noto Totò e infine con Ciccio La Rosa bomber della squadra, osservato speciale da Arrigo Sacchi durante la partita di Coppa Italia Licata-Milan.

