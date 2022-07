MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Nasce il Palermo City. Dai gattopardi agli sceicchi, mille anni dopo riecco gli arabi”. Questi i titoli scelti da Repubblica Palermo per introdurre sull’edizione palermitana del quotidiano la notizia del contratto firmato con City Football Group che fa riferimento allo sceicco Mansour.

Ma sulle pagine del quotidiano c’è spazio anche per una bella riflessione di Salvatore Geraci, che lega il presente alla storia della città (e non solo in senso calcistico): “Dai Gattopardi agli sceicchi, dagli inglesi a Dario Mirri e agli sportivi palermitani. Dal vice console Edward De Garston, primo presidente dell’epopea rosa, al barone Michele Vannucci, al Cavaliere Ignazio Majo Pagano, terzo patron per la tradizione, in pratica come fosse stato il primo. […] Si chiude un’era e se ne apre un’altra. Una che porta indietro a più di mille anni fa quando gli arabi dominavano la Sicilia e facevano grande Palermo. Come i tifosi oggi sperano facciano grande il Palermo”.

Tullio Filippone ricostruisce cifre e dettagli dell’operazione (10,4 milioni di euro più eventuali bonus per la cessione dell’80% della società, siglata a Milano presso Allen & Overy) e riferisce degli incontri avvenuti in città in vista della conferenza stampa di presentazione di lunedì. Gioacchino Amato invece intervista Tony Sperandeo, che ribadisce la volontà di mantenere la “promessa” di sfilare con il cammello ad operazione avvenuta.

