Priorità Brunori, poi caccia agli altri rinforzi. Nel giorno del closing tra Palermo e City Football Group, il club rosanero pianifica le mosse insieme a Luciano Zavagno, uomo di riferimento del gruppo per la parte sportiva (che ieri ha incontrato Baldini e Castagnini in città).

Come riportato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, il primo obiettivo (il “chiodo fisso”) è Matteo Brunori: con il closing ormai completato i rosanero torneranno a sedersi al tavolo con la Juventus. Il club bianconero ha offerte da 4-5 milioni e vuole cedere il giocatore a titolo definitivo. Il giocatore ha una preferenza netta in caso di Serie B: Palermo. E la stessa Juventus ha garantito un canale preferenziale a Castagnini e ai rosanero (che proprio tra i bianconeri ha sondato anche Nicolussi Caviglia).

Per gli altri rinforzi si punterà ovviamente sui giovani, ovviamente restando nei limiti Fifa (massimo tre acquisti in prestito da una singola squadra) e della Serie B (niente extracomunitari). Attenzione dunque alle occasioni provenienti dal Sudamerica: il Girona – altra squadra del City Group – non ha rinnovato i prestiti degli argentini Bustos e Sarmiento (di proprietà del Manchester City), che avrebbero però solo avviato l’iter per ottenere il passaporto comunitario. Se lo ottenessero, allora potrebbero rientrare nel mirino del Palermo. Altrimenti Palermo e City Group virerebbero su altri nomi.

