“Uno, due e tre Floriano: i rosa hanno un nuovo bomber”. Questo il titolo scelto da Repubblica Palermo per un articolo dedicato a Roberto Floriano, uomo copertina della vittoria con i rosanero e possibile uomo chiave nel finale di campionato e nella volata per la promozione in C.

Valeiro Tripi sottolinea: “Il modo migliore per festeggiare una tripletta? Segnarne un’altra a dieci anni esatti dalla prima. Roberto Floriano non è una prima punta, non segna gol a grappoli, ma di solito si occupa di farli fare. E anche nel giorno in cui ha realizzato tre gol nella vittoria per 4-0 contro il Nola, non ha perso l’occasione per servire un assist, e che assist, a Mattia Felici. Poi Floriano si è scatenato”.





Nell’articolo, analogie e differenze delle due triplette, dai minuti al pubblico che ha assistito all’impresa (dai 300 di Cologno ai 14.653 di Palermo) ma anche il ribadire una missione: trascinare i rosa alla vittoria del campionato, dopo aver chiuso la propria esperienza in Puglia. E sarebbe la seconda promozione di fila dalla D alla C, la seconda con una nobile decaduta del calcio dopo quella ottenuta con il Bari nella stagione scorsa.

