Altro giro, altro weekend… altro cambio di orario? Il Palermo come ormai accade da diverse giornate ha infatti chiesto anche al Corigliano di giocare alle ore 15: il club calabrese darà una risposta in giornata (sarebbe la sesta partita di fila giocata dai rosa alle 15).

A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia, che riporta anche la notizia di un possibile cambio di sede per la partita (da Corigliano a Rossano), mentre non sono previsti divieti di trasferta per i tifosi rosanero ma solo delle raccomandazioni tecniche in merito alla vendita dei biglietti e di gestione dell’ordine pubblico per il settore ospiti.

CORIGLIANO – PALERMO POTREBBE CAMBIARE SEDE