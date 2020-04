Ipotesi partite centro-Sud per il calcio. A confermare il possibile scenario per la ripresa del campionato (a cominciare dalla Serie A) è Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministero della Salute, del Coni e membro dell’Oms e anche della commissione medica FIGC.

Intervistato da Radio Punto Nuovo, afferma: “Le proposte sono credibili e sostenibili. Differenziare le aree per livello di rischio è giusto, stiamo proponendo di giocare al Centro-Sud, non ha senso vietare attività dove ci sono 0 casi come la Basilicata. La Campania ha reagito molto bene, tempestivamente, la popolazione ha compreso bene la situazione ed ha reagito in tempo, preoccupa un po’ di più la Puglia. La seconda e terza ondata possono risultare più pericolose della prima: non possiamo permettercelo”.







E sottolinea: “Ripresa? Maggio è ancora un mese a rischio, specialmente in alcune regioni; sarà ancora un mese interlocutorio. Ciò che suggeriremo è di avere provvedimenti diversi a seconda delle aree geografiche. Il gruppo di lavoro ha fatto un lavoro serio e rigoroso proponendo una serie di soluzioni. E’ chiaro che dobbiamo valutare lo scenario in due settimane, non vale la pena guardare l’andamento giornaliero. Questo virus continuerà a circolare fino a quando non si troverà un vaccino e così come colpisce i cittadini, anche i calciatori e lo staff: bisogna tutelare tutti”.

