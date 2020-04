Tra le varie soluzioni che potrebbero essere attuale dopo l’emergenza Coronavirus per quanto riguarda la Serie D c’è anche quella dell’annullamento del campionato, senza procedere con promozioni e retrocessioni. Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, approfondisce la questione.

Per il Palermo, in questo caso, la strada verso il ritorno al professionismo sarebbe in discesa grazie allo strumento dei ripescaggi. E i rosa sono in cima alla graduatoria in caso di rinuncia all’iscrizione da parte di un club di Serie C.







Nessuna partecipante di Serie D vanta una migliore tradizione sportiva cittadina e nessuna contendente ha una media spettatori paragonabile a quella dei rosa nel periodo che va dalla stagione 2012/13 alla 2016/17.

Anche per quanto riguarda la tradizione sportiva nelle ultime stagioni, i rosa non avrebbero rivali. In caso di ripescaggi, quindi, il Palermo parte in posizione di netto vantaggio su tutti gli altri.

LEGGI ANCHE

L’INTERVISTA A PARLATO

LE PAROLE DEL SINDACO ORLANDO

SERIE D, LE PAROLE DI MORGANA