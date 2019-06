La Sampdoria è prossima ad annunciare il nuovo allenatore. Dopo vari sondaggi, Eusebio Di Francesco sembra essere il principale candidato. C’è il sì dell’ex tecnico della Roma, che ha sposato il progetto di Ferrero.

Per passare alle formalità burocratiche, si attende la risoluzione di Di Francesco che è ancora sotto contratto con la Roma. Risolto questo cavillo burocratico, il tecnico sarà pronto per la nuova avventura in Liguria, dopo aver battuto la concorrenza di Pioli.

