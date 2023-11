MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

I tifosi rosanero preparano una nuova ‘invasione’. Nonostante i due risultati poco soddisfacenti in casa, c’è fiducia per la gara del Palermo contro la Sampdoria e il settore ospiti di Marassi sarà, come al solito in trasferta, pieno.

I dati aggiornati relativi ai tagliandi venduti nel settore ospiti del “Ferraris” per il match tra Sampdoria e Palermo indicano che sono stati venduti oltre 1.300 biglietti. Un numero notevole considerando le restrizioni imposte dall’Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive, che hanno inibito la vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Sicilia sprovvisti di fidelity card.

Continua il grande entusiasmo dei tifosi rosanero, che stanno riempendo i settori ospiti in giro per l’Italia. Per l’ultima trasferta del Palermo, sul campo del Modena, erano stati più di 3.500 i biglietti venduti.

