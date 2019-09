Sono circa una ventina i tifosi del San Tommaso che sono arrivati dalla Campania per assistere alla storica trasferta del “Renzo Barbera”. Grande emozione per loro, a prescindere da quello che sarà il risultato finale.

PALERMO – SAN TOMMASO: LA CRONACA

I tifosi campani hanno anche esposto uno striscione per ringraziare Francesco Messina, ex allenatore del San Tommaso, che ha trascinato la formazione iripina alla promozione in Serie D: “Un palermitano ci ha regalato la Serie D, grazie Ciccio”, recita lo striscione.

LEGGI ANCHE:

LA COREOGRAFIA DEI TIFOSI ROSANERO