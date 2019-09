25′ s.t. – GOL DI TEDESCO. Bellissima rete del numero 10, che tira di sinistro dalla distanza e la palla si insacca all’incrocio. Belli anche gli applausi del “Barbera” per il giocatore del San Tommaso.

22′ s.t. – I rosa sono in totale controllo della partita, senza spingere troppo sull’acceleratore. Il San Tommaso, con i cambi, si è sistemato meglio in campo.

19′ s.t. – Ammonito Colarusso per fallo su Santana.

17′ s.t. – Che bella partita che sta facendo Felici. Il classe 2001 è il giocatore più attivo di questo Palermo, non solo in fase offensiva.

13′ s.t. – Cambio nel San Tommaso: fuori Lambiase, dentro Falivene.

10′ s.t. – Il Palermo tiene il pallone ma spinge con meno intensità rispetto al primo tempo. Pelagotti non corre nessun pericolo.

5′ s.t. – Felici è una furia sulla fascia destra. Il numero 75 questa volta serve Kraja che di destro colpisce non benissimo e la palla finisce fuori di nulla.

ORE 16.06 – INIZIA IL SECONDO TEMPO. Il Palermo attacca dalla sinistra verso destra. Triplo cambio nel San Tommaso: fuori Branicki, Maranzino e Sabatino, dentro Varricchio, Kassim e Massaro.

ORE 16.04 – Le squadra rientrano in campo.

ORE 15.50 – FINISCE IL PRIMO TEMPO. Palermo in scioltezza in questi 45 minuti. I rosa hanno sbloccato subito la gara con Ricciardo, poi hanno continuato a spingere senza sosta e sono arrivate le reti di Kraja e ancora Ricciardo. Male il San Tommaso, con tutte le attenuanti del caso.

46′ p.t. – I due minuti di recupero si aprono con un errore clamoroso di Casolare che regala il pallone a Ricciardo. Il numero 9 spara alto.

45′ p.t. – Altra occasione per i rosa. Felici sulla destra crea sempre scompiglio: un suo cross viene respinto e Kraja calcia di destro. La palla finisce a lato di poco.

43′ p.t. – Il Palermo sta surclassando il San Tommaso, ogni volta che i rosa spingono sono pericolosi.

38′ p.t. – Si accende Felici. Il numero 75 sfrutta un bell’assist di Doda, che spinge tanto sulla destra, e calcia. Casolare respinge bene. Buonissima partita dell’attaccante rosanero.

35′ p.t. – Altra occasione per il San Tommaso. Pelagotti rischia di fare un pasticcio su un calcio piazzato ma poi è bravo a respingere in angolo un colpo di testa degli ospiti.

32′ p.t. – Il Palermo rifiata dopo 30 minuti a mille all’ora. Il San Tommaso fa girare il pallone e prova a riprendersi dalla “botta”.

30′ p.t. – Prima occasione per il San Tommaso. Tedesco prova la rovesciata sugli sviluppi di calcio piazzato. La palla è lenta e sembra indirizzata fuori, ma Pelagotti per sicurezza respinge in angolo.

26′ p.t. – DOPPIETTA DI RICCIARDO. Gran cross di Vaccaro per il numero 9 che di destro da due passi batte il portiere. Palermo show al “Barbera”.

23′ p.t. – KRAJAAAAAA RADDOPPIA. Grandissima azione sulla destra di Felici, che crossa per Santana ma il difensore lo anticipa. La palla, allora, finisce al numero 73 che tira di sinitro e fulmina il portiere ospite.

18′ p.t. – Ancora Ricciardo pericoloso. Il numero 9 tira da dentro l’area con il destro dopo un bel filtrante di Martinelli, Casolare respinge.

15′ p.t. – Grandissimo inizio di gara del Palermo. I rosa spingono senza sosta e il pubblico del “Barbera” è on fire.

9′ p.t. – Il San Tommaso sta pagando l’emozione di giocare davanti a un contesto da Serie A. I giocatori ospiti perdono un altro pallone e Ricciardo quasi serve Santana dentro l’area, allontana però la difesa biancoverde.

7′ p.t. – GOOOOOL DI RICCIARDO. Santana crossa di sinistro per il numero 9 che da attaccante vero segna da due passi. Esplode il “Barbera”.

3′ p.t. – Grande occasione per Martinelli. Il centrocampista del Palermo tira di sinistro da fuori dall’area, palla fuori di poco.

ORE 15.02 – Inizia la partita. Il Palermo, in maglia nera, attacca dalla destra verso sinistra.

ORE 14.48 – Riscaldamento terminato. Fra poco l’ingresso in campo.

ORE 14.31 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento. I tifosi stanno cominciando a riempire il “Barbera” e preparano una grande coreografia.

Il Palermo scende in campo per la prima partita al “Renzo Barbera” di questo campionato di Serie D. L’avversario è il San Tommaso, squadra che rappresenta un rione di Avellino e che nella prima gara ha pareggiato 1 – 1 contro il Savoia.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle ore 15):

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Martinelli, Martin, Kraja; Felici, Ricciardo, Santana.

A disposizione: Fallani, Bechini, Accardi, Ambro, Ficarrotta, Lucera, Mauri, Langella, Peretti.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

SAN TOMMASO (4-3-3): Casolare; Colarusso, Pagano, Gambuzza, Lambiase; Maranzino, Alleruzzo, Acampora; Sabatino, Branicki, Tedesco.

A disposizione: Pezzella, Cucciniello, Varricchio, Falivene, Massaro, Tiberio, Kassim, Samake, Marciano.

Allenatore: Stefano Liquidato.

ARBITRO: Leonardo Tesi (Lucca).

ASSISTENTI: Andrea Perali (Chiari) – Glauco Zanellati (Seregno).

