Il Napoli soffre, non incanta ma vince ancora ed è la quarta vittoria nelle ultime cinque gare. Il Brescia era passato in vantaggio ma si è fatto ribaltare ad inizio ripresa: adesso la salvezza diventa quasi impossibile. In programma il testacoda tra Juve e Spal mentre la Lazio fa visita al Genoa. Chiude il programma l’Inter, che riceve la Sampdoria di Ranieri.

Venerdì 21 febbraio

Brescia – Napoli: FINALE 1 – 2 Marcatori: 26′ p.t. Chancellor (B), 4′ s.t. Insigne (N) su rigore, 9′ .t. Ruiz (N)

Sabato 22 febbraio

Bologna – Udinese: ore 15.00

Spal – Juventus: ore 18.00

Fiorentina – Milan: ore 20.45

Domenica 23 febbraio

Genoa – Lazio: ore 12.30

Atalanta – Sassuolo: ore 15.00

Torino – Parma: ore 15.00

Verona – Cagliari: ore 15.00

Roma – Lecce: ore 18.00

Inter – Sampdoria: ore 20.45

