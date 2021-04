Sampdoria e Udinese iniziano con una vittoria la 31a giornata di Serie A. La squadra di Ranieri batte il Verona di Juric per 3-1. Il Crotone di Stroppa invece, impegnato nella corsa salvezza, non riesce a superare in casa l’Udinese che vince grazie a un doppio De Paul: il giocatore si fa poi espellere nel finale. Quinta sconfitta consecutiva per i rossoblu. Domenica spazio a due big match: la Juventus va nel campo dell’Atalanta, mentre il Napoli ospita l’Inter.

IL PROGRAMMA





Sabato 17 aprile

Crotone – Udinese: FINALE 1 – 2 Marcatori: 41′ p.t. De Paul (U), 23′ s.t. Simy (C),29′ s.t. De Paul (U). Al 45′ s.t. espulso De Paul

Sampdoria – Verona: FINALE 3 – 1 Marcatori: 13′ p.t. Lazovic (V), 1′ s.t. Jankto (S), 27′ s.t. Gabbiadini (S), 37′ s.t. Thorsby

Sassuolo – Fiorentina: ore 18.00

Cagliari – Parma: ore 20.45

Domenica 18 aprile

Milan – Genoa: ore 12.30

Atalanta – Juventus: ore 15.00

Bologna – Spezia: ore 15.00

Lazio – Benevento: ore 15.00

Torino – Roma: ore 18.00

Napoli – Inter: ore 20.45