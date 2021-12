MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Sesta vittoria di fila in campionato dell’Inter, che travolge 5-0 la Salernitana (davanti al pubblico granata visibilmente contrariato per le vicende societarie) e attende il posticipo fra Milan e Napoli per festeggiare il titolo di campione d’inverno. A una giornata dalla fine del girone d’andata, i nerazzurri raggiungono quota 43 punti, mentre i ‘cugini’ rossoneri – secondi – ne hanno 39. Intanto, la Lazio, dopo il passo falso contro il Sassuolo, torna a vincere e batte il Genoa, alla terza sconfitta consecutiva.

LE PARTITE

Lazio – Genoa: FINALE 3 – 1 Marcatori: 36′ p.t. Pedro (L); 30′ s.t. Acerbi (L); 36′ s.t. Zaccagni (L); 41′ s.t. Melegoni (G)

Salernitana – Inter: FINALE 0 – 5 Marcatori: 11′ p.t. Perisic (I), 33′ p.t. Dumfries (I), 7′ s.t. Sanchez (I), 32′ s.t. Lautaro (I), 42′ s.t. Gagliardini

Sabato 18 dicembre

Atalanta – Roma: ore 15.00

Bologna – Juventus: ore 18.00

Cagliari – Udinese: ore 20.45

Domenica 19 dicembre

Fiorentina – Sassuolo: ore 12.30

Spezia – Empoli: ore 15.00

Sampdoria – Venezia: ore 18.00

Torino – Hellas Verona: ore 18.00

Milan – Napoli: ore 20.45