MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Finite le feste, la Serie A torna in campo per la 20a giornata ma dovrà scontrarsi con gare posticipate a causa del Covid. Si (ri)parte con la Sampdoria che sfida il Cagliari penultimo, Lazio e Spezia invece incontrano in casa rispettivamente Empoli e Verona. Spazio anche ai big match: il Milan ospita la Roma e la Juventus il Napoli.

Il programma

Bologna – Inter: posticipata

Sampdoria – Cagliari: ore 12.30

Lazio – Empoli: ore 14.30

Spezia – Verona: ore 14.30

Atalanta – Torino: posticipata

Sassuolo – Genoa: ore 16.30

Milan – Roma: ore 18.30

Salernitana – Venezia: posticipata

Fiorentina – Udinese: posticipata

Juventus – Napoli: ore 20.45

LEGGI ANCHE

SERIE A, LA ASL FERMA IL BOLOGNA