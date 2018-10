Il Torino porta a casa i tre punti ma è stata più difficile del previsto. Sotto di due gol, il Frosinone ha trovato una incredibile rimonta (contestato il primo gol di Goldaniga) e il Torino ha dovuto ricostruire la vittoria con un bel gol di Berenguer. Frosinone comunque vicino al pareggio nel finale.

La Juventus scenderà in campo a Udine nel pomeriggio di sabato, mentre il Napoli ospiterà al San Paolo il Sassuolo 24 ore dopo. Impegni in trasferta per Roma e Inter.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il programma dell’ottava giornata di Serie A:

Venerdì 5 ottobre

Torino – Frosinone: FINALE 3 – 2 Marcatori: 20′ p.t. Rincon (T), 1′ s.t. Baselli (T), 13′ s.t. Goldaniga (F), 19′ s.t. Ciano (F), 27′ s.t. Berenguer (T)

Sabato 6 ottobre

Cagliari – Bologna: ore 15.00

Udinese – Juventus: ore 18.00

Empoli – Roma: ore 20.30

Domenica 7 ottobre

Genoa – Parma: ore 12.30

Milan – Chievo: ore 15.00

Lazio – Fiorentina: ore 15.00

Atalanta – Sampdoria: ore 15.00

Napoli – Sassuolo: ore 18.00

Spal – Inter: ore 20.30

