Serie A in campo. Dopo un turno infrasettimanale ricco di sorprese (soprattutto in zona salvezza) si riparte con la 32a giornata: Parma – Torino termina 0-0. Alle 18 tocca subito alla Juventus impegnata nel big match col Milan e potenzialmente a un passo dall’ottavo scudetto. Il Napoli sarà chiamato a rispondere domenca; Udinese-Empoli, Cagliari-Spal e Bologna-Chievo gli scontri diretti nella lotta per non retrocedere.

Tutte le partite:

Parma – Torino: FINALE 0 – 0

Juventus – Milan: IN CORSO

Sampdoria – Roma: 06/04 ore 20.30

Fiorentina – Frosinone: 07/04 ore 12.30

Udinese – Empoli: 07/04 ore 15.00

Cagliari – Spal: 07/04 ore 15.00

Inter – Atalanta: 07/04 ore 18.00

Lazio – Sassuolo: 07/04 ore 18.00

Napoli – Genoa: 07/04 ore 20.30

Bologna – Chievo: 08/04 ore 20.30

LEGGI ANCHE

SERIE A, FANTACALCIO: I CONSIGLI DI GIORNATA

GIUDICE SPORTIVO SERIE A: LA DECISIONE SU KEAN