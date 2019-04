“Palermo e Verona cooperative del gol”. Questo il titolo ed il tema scelti dal Giornale di Sicilia nella propria pagina sportiva per parlare del Palermo, assieme alle questioni di campo (con Falletti che rischia di non rientrare con l’Hellas) e il gusto amaro del primo gol di Pirrello in maglia rosanero.

Il PALERMO NON DURA ABBASTANZA. SECONDI TEMPI DA INCUBO

Benedetto Giardina analizza il dato relativo al numero diverso di marcatori: il Verona guida la speciale graduatoria con 16 marcatori diversi in stagione (al pari del Carpi), mentre i rosa seguono a pochissima distanza con 15 giocatori ad avere segnato almeno un gol. A fare la differenza nelle due squadre (curiosamente) è stato però il mercato di gennaio.

Per i rosa organico invariato e nessun nuovo marcatore nel girone di ritorno fino al gol di Pirrello a Pescara; l’Hellas invece (che deve ancora osservare un turno di riposo) ha trovato i gol di due acquisti del mercato invernale, Di Gaudio e Faraoni, piazzando il sorpasso nella statistica. “Lunedì meglio tenere d’occhio chi non è ancora andato a segno”.

