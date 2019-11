Vittoria neroverde nel derby delle deluse. Il Sassuolo vince contro il Bologna e piazza il sorpasso in classifica nell’anticipo la 12a giornata di Serie A. Da sabato si entra però nel vivo: il Napoli affronta il Genoa dopo la bufera successa in settimana, mentre l’Inter riceve il Verona. Lazio e Roma, dopo le delusioni in Europa League, giocano contro Lecce e Parma. Chiude il programma Juventus – Milan.

LE PARTITE

Venerdì 8 novembre

Sassuolo – Bologna: FINALE 3 – 1 Marcatori: 34′ p.t. Caputo (S), 24′ s.t. Boga (S), 26′ s.t. Orsolini (B), 30′ s.t. Caputo (S) / LE PAGELLE

Sabato 9 novembre

Brescia – Torino: ore 15.00

Inter – Verona: ore 18.00

Napoli – Genoa: ore 20.45

Domenica 10 novembre

Cagliari – Fiorentina: ore 12.30

Lazio – Lecce: ore 15.00

Sampdoria – Atalanta: ore 15.00

Udinese – Spal: ore 15.00

Parma – Roma: ore 18.00

Juventus – Milan: ore 20.45

