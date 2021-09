MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Verona e Cagliari subito a lavoro per sostituire gli allenatori esonerati. Attraverso un comunicato, il club veneto ha reso noto che Igor Tudor è stato assunto come nuovo tecnico fino alla fine della stagione. Per i sardi invece ancora nessuna ufficialità, ma sembra essere a un passo.

IL COMUNICATO

“Verona – Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Igor Tudor, che si è legato al Club gialloblù sino al termine della corrente stagione sportiva, 2021/22.

Nato a Spalato il 16 aprile 1978, Igor Tudor – una volta conclusa la sua lusinghiera carriera di calciatore, nella quale spiccano i due scudetti e le altrettante Supercoppe italiane vinte con la Juventus, ma anche le 57 presenze e le tre reti con la Nazionale croata, con cui ha preso parte ai Mondiali del 1998 (terzo posto), ai Mondiali del 2006 e agli Europei del 2004 – inizia la sua carriera di allenatore come primo collaboratore di mister Edoardo Reja all’Hajduk Spalato, Club nel quale allena anche le formazioni giovanili.

Il 30 luglio 2012 assume l’incarico di vice allenatore della Nazionale croata, al tempo diretta da Igor Stimac.

Dal 2013 al 2015 guida la Prima Squadra dell’Hajduk Spalato (69 panchine complessive), vincendo la Coppa di Croazia il 22 maggio 2013.

A seguire le esperienze con il Paok Salonicco (45 panchine), con i turchi del Karabükspor e – soprattutto – del Galatasaray, con cui chiude la Süper Lig al quarto posto.

E’ l’Udinese a riportarlo in Italia, questa volta – evidentemente – nelle vesti di allenatore: coi friulani conquista due salvezze consecutive.

Dopo essere tornato alla guida dell’Hajduk Spalato, nella stagione 2020/21 ritrova la Juventus, dove ricopre l’incarico di vice allenatore. La stagione in bianconero si conclude con la conquista della Coppa Italia e della Supercoppa italiana.

Il Club rivolge a mister Igor Tudor un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro”.