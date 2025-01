Serie B, 11 allenatori già esonerati: ma poche volte la media punti è migliorata

Dopo 20 partite di campionato sono già 11 i cambi in panchina in Serie B: diverse squadre hanno optato per un cambio di guida tecnica per provare a ribaltare le sorti della stagione. Alcune con buoni risultati, altre non raggiungendo l’obiettivo sperato, altre ancora addirittura peggiorando la propria situazione. E c’è anche chi ha cambiato più di una volta.

Esoneri in Serie B, la scossa può anche non arrivare

Protagonista dei primi movimenti in panchina della stagione è stato Andrea Sottil: il tecnico ha prima firmato per la Salernitana, si è poi dimesso a campionato neanche iniziato e ha poi sostituito Andrea Pirlo alla Sampdoria, che dopo tre giornate aveva conseguito la media di 0,33 punti. Risulta chiaramente difficile fare un confronto con sole tre partite, ma è comunque utile sottolineare che Sottil non ha per niente risollevato le sorti dei blucerchiati con una media punti di 1,23 in 13 partite disputate. Quel che preoccupa in quelle zone è che neanche Leonardo Semplici, in carica da 4 partite dopo l’esonero di Sottil, sembra essere in grado di migliorare la situazione con una media disastrosa di 0,75 punti.

Il secondo allenatore a essere esonerato è stato Giovanni Stroppa e si tratta, almeno per il momento, dell’unico caso nel quale il tecnico è stato poi richiamato. Stroppa, che tra la prima e la seconda parte del suo incarico alla Cremonese ha ottenuto una media di 1,53 punti, è stato sostituito solamente per cinque partite da Eugenio Corini, esonerato con una media punti di 1,40.





C’è poi il caso Sudtirol, che è l’ultimo dei tre club che hanno cambiato guida tecnica per due volte: i trentini hanno cominciato con Valente che è stato esonerato alla 12a giornata con la media di 1,08 punti per partita. Disastrosa la parentesi Zaffaroni, anch’egli esonerato dopo quattro sconfitte in altrettante partite. Sembra adesso in miglioramento la situazione con Fabrizio Castori, un esperto della categoria, che dopo 4 partite ha raggiunto la media di 1,25.

Un caso in cui la media punti è migliorata è quello del Frosinone: il club laziale ha deciso di esonerare Vincenzo Vivarini dopo 9 partite (0,67 punti di media) per prendere al suo posto Leandro Greco che in 11 partite ha fatto un balzo in avanti con una media di 1,27 punti a partita, schiodando i giallorossi dall’ultimo posto in classifica. Peggiorano le cose in casa Salernitana dove Martusciello ha fatto sicuramente meglio di Colantuono (che ha appena lasciato la panchina). Il primo è stato sollevato dall’incarico con la media di 1 punto a partita, mentre il secondo l’ha abbassata a 0,71, scegliendo di fare un passo indietro. La situazione non è migliorata neanche a Brescia, dove Maran è stato esonerato con una media di 1,19 per essere sostituito da Bisoli che l’ha abbassata a 1 con 4 pareggi in 4 partite giocate.

I casi virtuosi di Cittadella e Modena

I due casi in cui il cambio d’allenatore ha ottenuto l’effetto sperato riguardano Cittadella ma soprattutto Modena. Il club veneto riceve questa speciale menzione solamente grazie alle clamorose 3 vittorie consecutive raggiunge nelle ultime 3 gare del 2024, che hanno portato la squadra guidata da Dal Canto (1,33 punti di media) dalla zona retrocessione a soli 2 punti dai playoff. Prima c’era Gorini, che in 8 partite si era stabilizzato a una media di 0,88.

Nessuno però ha fatto meglio di Paolo Mandelli al Modena: il tecnico ha avuto l’arduo compito di sostituire un esperto di B come Bisoli, che è stato esonerato dopo 12 giornate con una media di 0,92 punti per partita. Mandelli dopo 8 partite è ancora imbattuto con 3 vittorie e 5 pareggi ed è quarto tecnico della Serie B per media punti con 1,75, dietro solamente a Grosso, Inzaghi e D’Angelo.

Palermo, Dionisi è… quartultimo

Il Palermo è sicuramente in una fase delicata: dei 12 tecnici che hanno iniziato la stagione e sono rimasti saldi nella loro panchina fino a ora, Dionisi è quartultimo per media punti, davanti solamente ad Alvini (Cosenza), Possanzini (Mantova) e Viali (Reggiana), tecnici che guidano club con blasone e obiettivi non minimamente paragonabili a quello dei rosanero.