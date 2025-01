Palermo tra playoff e calciomercato: gli articoli più letti del 2024

Il Palermo chiude il 2024 con tanti dubbi e poche certezze, tra queste l’idea che quest’anno sia stato tra i più difficili della storia recente del club. Non solo per il modo “violento” in cui si è chiuso, ma anche per le cocenti delusioni arrivate tra la passata e la corrente stagione. Tra gli articoli più letti dell’anno su Stadionews regna sovrano il calciomercato, di gran lunga l’argomento che suscita più interesse, ma ci sono anche tanti riferimenti ai playoff di Serie B giocati lo scorso maggio dai rosa.

L’articolo più letto dell’anno è quello sul calciomercato estivo del Palermo: i tifosi hanno seguito con altissimo interesse e speranze le mosse del nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis, arrivato in sostituzione di Leandro Rinaudo. In questa finestra sono arrivati in rosanero Alfred Gomis, Dimitrios Nikolaou, Thomas Henry, Alexis Blin, Niccolò Pierozzi, Francesco Di Bartolo, Stredair Appuah, Valerio Verre, Salvatore Sirigu, Rayyan Baniya e Jérémy Le Douaron.

CALCIOMERCATO PALERMO, TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI





Tra le posizioni più alte ci sono anche tanti altri articoli di calciomercato: hanno destato enorme curiosità gli spazi dedicati agli ultimi giorni delle sessioni invernali ed estive. Per esempio il Palermo, proprio nelle ultime ore dello scorso mercato estivo ha acquistato Le Douaron dal Brest.

Al secondo posto in classifica c’è invece l’articolo sull’avversario del Palermo ai playoff di Serie B: al termine della 38a e ultima giornata del campionato 2023/24, una volta stabilita la classifica finale, i rosanero sono venuti a conoscenza della squadra da affrontare nel turno preliminare, che si è rivelata essere la Sampdoria. I rosanero guidati da Mignani hanno vinto e convinto in quella partita con il risultato di 2 – 0 (doppietta di Diakité). La partita si è giocata al “Renzo Barbera” in virtù del miglior piazzamento del Palermo, arrivato sesto contro il settimo posto della Sampdoria. Più avanti i rosa verranno eliminati dal Venezia che andrà infine in Serie A.

PALERMO, AI PLAYOFF L’AVVERSARIO È LA SAMPDORIA. DATA, ORARIO E REGOLAMENTO

Tanta era l’attesa nei confronti di questa partita che tra gli articoli più letti dell’anno c’è anche quello sulle probabili formazioni dell’incontro: gli unici calciatori che in quella partita erano titolari e non sono più presenti in rosa sono Graves e Lucioni. Menzione anche per le pagelle della partita, tra le più lette dell’anno.

Al terzo posto in classifica c’è l’articolo su Michele Mignani: non quello sull’ufficialità, bensì sull’approfondimento sul modo di giocare del tecnico e sulla carriera che aveva intrapreso prima di approdare in rosanero. Era il periodo post esonero di Eugenio Corini, la settimana che anticipava la presentazione del nuovo centro sportivo. L’allenatore esordì con un pareggio contro la Sampdoria e non riuscì mai a convincere del tutto fino all’eliminazione ai playoff per mano del Venezia. Colpe evidentemente non del tutto sue dato che oggi Mignani è alla guida del neopromosso Cesena al decimo posto proprio davanti al Palermo.

MICHELE MIGNANI, IL TEORICO DEL 4-3-1-2: COME CAMBIA IL PALERMO

Tra i più letti ci sono anche diversi articoli di quello stesso periodo, legati a delle indiscrezioni di mercato su chi potesse essere l’allenatore che avrebbe sostituito Eugenio Corini dopo l’esonero. Su tutti Fabio Grosso, oggi in testa al campionato di Serie B col Sassuolo, che in quell’occasione rifiutò Palermo.

Il quarto posto è invece dedicato alla stagione corrente: la medaglia di legno va alle pagelle ironiche di Carlo Amenta e Gery Ferrara di Carrarese – Palermo, partita persa rovinosamente dai rosanero che ha aperto il ciclo di quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. “Diceva Flaiano sulla situazione politica: è grave ma non è seria. Sottoscriviamo per questo Palermo”, scrive il duo, che decide di assegnare 0 come voto a Dionisi dopo il match in questione.

PALERMO, LA SITUAZIONE È GRAVE MA NON È… SERIA: E NOI SIAMO STANCHI

Il quinto e ultimo posto se lo aggiudica l’articolo di Vitogol su Matteo Brunori e sul City Group, contenente delle considerazioni a favore del capitano del Palermo, che in quel periodo era reduce dalle dichiarazioni poco felici post Venezia – Palermo che a oggi sembrano pesare ancora più di allora, vista la situazione assurda che si è venuta a creare. “Brunori merita il nostro rispetto per tutto ciò che ha fatto”, si legge nell’articolo, che verso la conclusione vira su delle importanti riflessioni sul modo di fare della proprietà arabo-inglese.

GIÙ LE MANI DA BRUNORI. IL CITY? HA SPESO TANTO, MA QUANTI ERRORI