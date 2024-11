Serie B, ‘saltano’ altre due panchine: esonerati Valente e Bisoli

Altri due esoneri sono ufficiali in Serie B. Südtirol e Modena hanno deciso di cambiare guida tecnica: salutano Federico Valente e Pierpaolo Bisoli.

Il Südtirol occupa il sedicesimo posto in classifica con 13 punti. Il bilancio stagionale di Valente è stato di 4 vittorie, un pareggio e 8 sconfitte (compresa la Coppa Italia). Uno score troppo negativo per una squadra che si è sempre ben comportata in Serie B.

Più delicata la situazione del Modena, penultimo in classifica. I “Canarini” erano partiti con bel altre ambizioni, ma Bisoli non è riuscito a imprimere lo sprint giusto. Undici punti sono troppo pochi per una squadra con giocatori importanti.





Sono in totale sei le squadre che in Serie B hanno deciso di cambiare allenatore. Corini ha preso il posto di Stroppa alla Cremonese, Sottil ha sostituito Pirlo alla Sampdoria, Dal Canto si è seduto sulla panchina del Cittadella (esonerato Gorini) e Greco è stato scelto come successore di Vivarini al Frosinone.

LA NOTA DEL SÜDTIROL

FC Südtirol comunica di aver sollevato Federico Valente dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

La società ringrazia il tecnico per il grande impegno, la dedizione costante, la professionalità e l’attaccamento ai colori biancorossi dimostrati in questi mesi. A Federico Valente, persona di grandi valori morali, che ha incarnato fin dal primo momento i principi del club, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente Gerhard Comper e di tutta la società FC Südtirol.

L’allenamento odierno sarà guidato dal viceallenatore Nicolò Cherubin. Sono in corso le valutazioni riguardo al nuovo responsabile tecnico della prima squadra, al cui termine sarà ufficializzata la nomina.

LA NOTA DEL MODENA

Il Modena F.C. comunica di aver sollevato Pierpaolo Bisoli dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra.

Una decisione sofferta, per la grande dedizione e attaccamento ai colori gialloblù dimostrati da mister Bisoli in questi mesi. Una persona leale e di grandi valori al quale vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente Carlo Rivetti e di tutta la società.

Alla ripresa degli allenamenti, la guida tecnica della Prima Squadra sarà temporaneamente affidata a Paolo Mandelli, attuale allenatore della squadra Primavera.

