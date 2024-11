Serie B, raggiunti i 110mila spettatori nella 12a giornata: “Barbera” sul podio

La Serie B continua ad avere tanto successo di pubblico. Anche nella 12a giornata è stata superata la quota simbolica dei 100mila spettatori su tutti i campi. Un risultato importante, raggiunto anche grazie ai tifosi del Palermo.

Sono stati 110.619 i biglietti staccati per la 12a giornata di Serie B. Il dato ha permesso di superare per la quinta volta in questa stagione la soglia (simbolica) dei 100mila. Il record della stagione 2024/25 rimane quello fatto registrare alla 6a, con circa 118mila spettatori, mentre la 12a si inserisce al terzo posto.

La partita più ‘vista’ dal vivo è stata Sampdoria – Brescia, con 22.430 spettatori. Al secondo posto c’è Palermo – Cittadella, con 20.591 titoli emessi. Chiude il podio Bari – Reggiana. Numeri a doppia cifra anche per Cesena e Cremona: in entrambi i casi superati i 10mila spettatori.





