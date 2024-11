Palermo, recupero per i rosa impegnati col Cittadella: il report da Torretta

Il Palermo è tornato in campo all’indomani della pesante sconfitta contro il Cittadella. I rosanero si sono ritrovati nel centro sportivo di Torretta per una seduta mattutina in vista della prossima gara, col Frosinone, in programma venerdì alle 20.30.

Seduta di recupero per i calciatori che hanno disputato la partita contro il Cittadella. Il resto del gruppo, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha effettuato small sided games (2 vs 2, 3 vs 3, 5 vs 5) e un lavoro di forza in palestra.

Da valutare le condizioni di Nikolaou, uscita anzitempo per un problema fisico durante la gara col Cittadella. In settimana si valuteranno le situazioni di Saric, Lucioni e Baniya per valutarne un possibile recupero in vista della sfida col Frosinone.





