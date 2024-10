Serie C Girone C, 12a giornata: il Trapani riceve l’Avellino

Turno infrasettimanale anche in Serie C. Gara difficile per il Trapani, che riceve l’Avellino, in grande forma dopo il cambio d’allenatore. Il Messina affronta la Cavese, mentre il Catania va sul campo della Turris: entrambe sono partite da vincere per le siciliane.

LE PARTITE

Mercoledì 30 ottobre

Picerno – Giugliano: ore 15





Trapani – Avellino: ore 20.45

Giovedì 31 ottobre

Potenza – Taranto: ore 15

Casertana – Altamura: ore 18.30

Latina – Monopoli: ore 18.30

Juventus Next Gen – Sorrento: ore 20.30

Messina – Cavese: ore 20.45

Crotone – Benevento: ore 20.45

Foggia – Audace Cerignola: ore 20.45

Turris – Catania: ore 20.45