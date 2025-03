Serie C girone C, 30a: pari Audace, bene Foggia e Crotone. Vince il Catania

Continua la crisi del Messina: penalizzazione, sconfitta e una classifica che preoccupa. I peloritani cadono in casa contro l’Avellino e faticano a rialzarsi. Sorride invece il Catania, che torna al successo battendo il Latina di Boscaglia dopo tre pareggi consecutivi. Crolla ancora il Trapani: seconda sconfitta di fila per i granata, battuti dal Monopoli dopo il ko con il Cerignola.

La capolista Audace non va oltre il pari in casa del Picerno, bene invece il Foggia che ottiene punti per la salvezza contro il Sorrento. Il Crotone, con l’uomo in più per un’ora, passa in extremis sul Giugliano. Il Potenza si fa recuperare dalla Cavese, dopo essere stato avanti di due gol. Vittoria dell’Altamura sul campo della Juve U23.

I RISULTATI

Messina – Avellino: FINALE 0 – 1 Marcatori: 38′ p.t. Sounas (A)





Latina – Catania: FINALE 1 – 4 Marcatori: 6′ s.t. Ekuban (L), 10′ s.t. Montalto (C), 26′ s.t. Jimenez (C), 40′ s.t. Jimenez (C), 49′ s.t. De Paoli (C)

Trapani – Monopoli: FINALE 0 – 1 Marcatori: 35′ s.t. Miceli (M)

Juventus U23 – Altamura: FINALE 1 – 2 Marcatori: 13′ p.t. Leonetti (A), 15′ s.t. Pietrelli (J), 31′ s.t. Grande (A)

Potenza – Cavese: FINALE 2 – 2 Marcatori: 3′ p.t. Schimmenti (P), 30′ p.t. Petrungaro (P), 37′ p.t. Fella (C), 21′ s.t. Fella (C)

Foggia – Sorrento: FINALE 2 – 1 Marcatori: 45′ p.t. Tascone (F), 12′ s.t. Zunno (F), 37′ s.t. Musso (F)

Picerno – Cerignola: FINALE 0 – 0

Crotone – Giugliano: FINALE 3 -2 Marcatori: 1′ p.t. Gomez (C), 17′ p.t. Gomez (C), 28′ p.t. Padula (G), 18′ s.t. Nepi (G), 43′ s.t. Cargnelutti (C), 39′ p.t espulso Russo (G)

Casertana – Benevento: ore 19.30