Serie C girone C, 38a giornata: il Messina per lo spareggio salvezza, Catania a Potenza

Tutte in campo alle 20 le formazioni che si affronteranno nella 38a giornata del Girone C di Serie C. Il Messina tenta di non farsi sfuggire lo spareggio salvezza, dopo aver vinto tre gare in quattro incontri, sfidando la Juve U23 e il Catania cerca il secondo successo consecutivo a Potenza. Il Trapani affronta una Casertana in cerca di punti preziosi dopo l’ultimo successo col Benevento, quest’ultimo impegnato a Giugliano.

IL PROGRAMMA

Domenica 27 aprile 2025 ore 20.00

Messina – Juve U23





Cerignola – Latina

Avellino – Altamura

Cavese – Sorrento

Giugliano – Benevento

Picerno – Foggia

Potenza – Catania

Trapani – Casertana