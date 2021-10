MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Arrivano buone notizie per i tifosi siciliani: la Sicilia è pronta a tornare in zona bianca e dunque la capienza per gli stadi tornerà al 50%. Come ha annunciato Ruggero Razza, l’assessore regionale alla Salute, il cambiamento partirà da sabato 9 ottobre, anche se non è sicuro che il ‘Barbera’ possa essere riempito fino al 50% già dalla partita col Foggia, in programma domenica 10 ottobre.

La Sicilia è in zona gialla dal 30 agosto. La capienza massima del Barbera è attualmente al 25%, soltanto in due occasioni stagionali è stato permesso l’ingresso a più tifosi rosanero:nel match di Coppa Italia Serie C col Picerno e l’esordio in campionato col Latina.

Nelle prossime settimane, invece, la capienza potrebbe aumentare. Come ha dichiarato negli scorsi giorni Andrea Costa, sottosegretario del Ministero alla Salute, si arriverà al 75% a breve, mentre al 100% entro fine anno.

